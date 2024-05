Ryanair aggiunge 11mila posti per gli Europei di calcio

Ryanair potenzia l’operativo in vista degli Europei. La low cost ha previsto l’introduzione di 11mila posti aggiuntivi per consentire ai tifosi di assistere alle partite di calcio in calendario per i campionati di calcio Uefa Euro 2024, che si svolgeranno a giugno in Germania.

I voli extra - riporta Travel Mole - sono stati introdotti per il momento sulle rotte che collegano le principali città del Regno Unito a Dortmund, Francoforte e Colonia; e saranno operativi solo per tutta la durata del torneo.

A fronte di una forte domanda da parte dei tifosi britannici, Ryanair prevede di raggiungere il sold out in tempi rapidi.