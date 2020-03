B737 Max: il via libera al ritorno in volo si avvicina

10:54

Mentre mancano pochi giorni al triste primo anniversario della messa a terra del B737 Max, per il modello della Boeing arriva la prima buona notizia: per il suo ritorno in volo è ormai soltanto questione di settimane.

La notizia arriva dalla Federal Aviation Administration per bocca del suo chief executive officer Stephen Dickson. Secondo quanto riportato da Simpleflying, per l’aereo ci sarebbero ormai tutti i requisiti per la ripresa delle regolari attività. Un via libera che arriva, purtroppo, nel momento più difficile per tutta l’industria.



In questo lasso di tempo rimanente verranno completati tutti i test necessari per la conferma dei miglioramenti effettuati sui sensori incriminati.