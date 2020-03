11:15

Il magnate Richard Branson (nella foto) scende in campo per sostenere la sua creatura, il Gruppo Virgin, con un’iniezione di liquidità pari a 250 milioni di sterline. “E questo sarà solamente il primo passo per salvaguardare il business e i posti di lavoro”, dice.

Anche il gruppo è stato duramente colpito, secondo quanto riportato da TTG Media, con ripercussioni pesanti su tutte le attività: i voli sono quasi interamente fermi, il lancio della compagnia di crociere è stato rinviato e tutti i centri fitness a marchio Virgin hanno dovuto sospendere l’attività. Con un blocco pressoché totale per i circa 70mila dipendenti nel mondo.



Richard Branson ha specificato che i 250 milioni verranno resi disponibili progressivamente nelle prossime settimane e che nuovi interventi verranno effettuati a seguire in base alle necessità.