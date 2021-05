Nowhere flight di Qantas per la superluna sold out in 2 minuti

12:12

Qantas non smette di stupire e soprattutto continua a indovinare i bisogni del proprio pubblico e anche questa volta il lancio sul mercato del nuovo nowhere flight riscuote un successo senza precedenti.

È andato sold out in soli due minuti e mezzo il volo speciale di tre ore per raggiungere i 13mila metri di altezza e da lì ammirare lo spettacolo della luna gigante accompagnata, per l’occasione, anche da un’eclissi totale di luna.



Saranno poco più di cento i fortunati che saliranno a bordo del B787 utilizzato per l’occasione e che potranno degustare a boro uno speciale menu a tema. Costo del viaggio dai 500 dollari in economy ai 1.170 in business.