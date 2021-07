08:35

Oggi si ferma il trasporto aereo. Lo sciopero indetto per la giornata odierna costringerà Alitalia a cancellare 143 voli, ma si prevedono ripercussioni anche su collegamenti di altre compagnie che volano sugli aeroporti della Penisola.

L’agitazione, iniziata a mezzanotte, durerà 24 ore; non riguarderà i dipendenti Enav. A questa si unirà la protesta dei dipendenti easyJet, indetta da Uiltrasporti.



Restano comunque i voli garantiti, come riporta corriere.it: oltre a voli di Stato, militari e di emergenza saranno sicuramente operati alcuni i collegamenti da e per le isole maggiori e minori, oltre ad alcuni voli Nord-Sud Italia e una serie di rotte internazionali.



L’elenco completo dei voli garantiti è consultabile sul sito dell’Enac a questo link.



I voli cancellati

A pagare il prezzo principale delle agitazioni sarà Alitalia, ce ha già dovuto cancellare 5 voli nella giornata di ieri; saranno in totale 138 i voli cancellati oggi.



La lista completa dei collegamenti che non saranno operati è disponibile sul sito di Alitalia a questo link.



In caso di cancellazione, i clienti Alitalia potranno cambiare la prenotazione senza penali o chiedere il rimborso fino al 20 luglio 2021.