Ryanair cresce su Brindisi, due nuove rotte per Perugia e Stoccolma

08:00

Sono due, Perugia e Stoccolma, le nuove rotte che vanno ad aggiungersi all’operativo estivo di Ryanair su Brindisi, raggiungendo un totale di 23.

Il vettore ha deciso di raddoppiare gli aeromobili introducendone uno in più, con un investimento di 100 milioni di dollari. Le due macchine basate a Brindisi opereranno oltre 130 voli a settimana.



“Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team di Aeroporti di Puglia per garantire questa crescita - commenta Chiara Ravara, Head of Sales, Marketing and International Comms di Ryanair - e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare la regione. In un momento in cui altre compagnie aeree stanno riducendo la loro forza lavoro, siamo lieti di fare ulteriori investimenti sia nel nostro personale, sia negli aeroporti di tutta Europa“.



Il forte interesse per il territorio

“L’annuncio del secondo aereo basato a Brindisi - sottolinea Antonio Maria Vasile, vicepresidente di Aeroporti di Puglia - è la testimonianza del forte interesse del vettore irlandese per il territorio pugliese. Il turismo, settore attrattivo e trainante della nostra economia, si conferma ancora una volta leva fondamentale per le scelte strategiche messe in campo da Ryanair e Aeroporti di Puglia, che il nostro management ha condiviso con l’azionista di maggioranza Regione Puglia e con l’agenzia del Turismo Pugliapromozione”.



Una chance di sviluppo

Disporre di un secondo aereo basato su Brindisi, continua Vasile, rappresenta una straordinaria possibilità di sviluppo di un territorio “divenuto brand riconosciuto a livello internazionale grazie alla cultura, alla natura, all’enogastronomia e alla storia, ma anche rispetto alla straordinaria capacità della Puglia di far fronte alla crisi pandemica”.



Per festeggiare le nuove trarre Ryanair lancia un’offerta con tariffe particolarmente vantaggiose fino alla fine di ottobre 2022, per voli che devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì 3 dicembre.