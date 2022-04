08:03

Una vita dedicata all’aviazione e alle compagnie aeree. Carsten Spohr, ceo di Lufthansa, è il protagonista della nuova puntata di Ritratti.



Dagli esordi in Deutsche Aerospace fino all’approdo alla major tedesca, tutta la carriera di Spohr è incentrata sul mondo del trasporti. Con uno sguardo sempre fermo oltre i confini, come dimostrano le diverse operazioni, non ultima quella riguardante Ita Airways.