di Amina d'Addario

08:47

Thai Airways potrebbe ripristinare collegamenti diretti dall’Italia dalla prossima stagione estiva. L’anticipazione è arrivata tra i padiglioni del TTG Travel Experience dal direttore commerciale per il mercato italiano Armando Muccifora (nella foto).

“Ad oggi l’idea è quella di riprendere i voli da Milano dal prossimo luglio. Sappiamo che nel turismo organizzato c’è grande attesa e che, nonostante la mancanza dei voli diretti, la Thailandia sta realizzando numeri interessanti”.



La compagnia aveva sospeso i voli su Roma e Milano a marzo del 2020. A causa del Covid-19 e della perdita di rotte e passeggeri era stata poi costretta ad affrontare un programma di ristrutturazione aziendale che ha portato al ridimensionamento del personale e della flotta.



“Avevamo 103 aerei e ora ne abbiamo 40. Oggi abbiamo una flotta snella ed efficientissima, conforme ad operare in un’Europa che va verso la decarbonizzazione. Purtroppo la compagnia ha dovuto rinunciare a più di metà del personale a livello mondo, ma la notizia positiva è che sta per uscire dallo stato di crisi” dice Muccifora.



La distribuzione organizzata attende da tempo la ripresa dei voli diretti dalla Penisola, giudicata dagli addetti ai lavori passo fondamentale per tornare ai volumi pre-pandemia. “Nel 2019 - ha ricordato a Rimini il marketing manager dell’Ente nazionale per il Turismo Thailandese in Italia, Sandro Botticelli - gli arrivi dall’Italia erano stati 292mila e il gennaio 2020 aveva fatto segnare un incremento di 11 punti percentuali. Le cose non potevano andare meglio: per il mercato italiano la Thailandia era la seconda meta a lungo raggio dopo gli Stati Uniti. Poi - ha aggiunto - è arrivato il Covid”.