Play lancia i voli low cost dall'Islanda a Toronto

21:00

Play annuncia una nuova rotta transaltatinca low cost per la prossima estate. La compagnia aerea islandese decollerà infatti dallo scalo di Reykjavik verso l'aeroporto Hamilton di Toronto: il primo volo sarà operator il prossimo 22 giugno.

Come riporta ttgmedia.com saranno disponibili anche collegamenti dal Regno Unito e per la precisione da Stansted e Liverpool.



Per la prossima stagione calda il vettore prevede di mettere in pista 10 aeromobili volando in quasi 30 destinazioni in Europa e Nord America.



Play ha debuttato sul mercato a giugno del 2021, di fatto rimpiazzando la 'vecchia' Wow.