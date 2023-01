08:00

Allo stato attuale delle cose, lo spazio aereo dell'Unione europea resterà chiuso per i russi. A confermarlo è il direttore generale dell'Ue per la mobilità e i trasporiti, Henrik Hololei.

Come riporta preferente.com Hololei intervenendo in una conferenza a Dublino ha sottolineato che "in questo momento non sappiamo quanto dureranno le sanzioni contro la Russia, perché non sappiamo come si evolveranno le cose". Tutto dipendenderà anche da "come verrà trattata in futuro" la Russia.



In ogni caso, qualunque valutazione in questo senso terrà conto di quanto accaduto nell'ultimo anno. "Non riesco a immaginare una situazione in cui lo spazio aereo europeo venga riaperto come se nulla fosse accaduto" ha precisato ancora il direttore generale.