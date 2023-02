Ryanair sale a quota 35 rotte su Torino: quattro le new entry dell'estate

16:24

Alicante, Stoccolma, Porto e Vilnius. Saranno queste le 4 new entry dell’operativo estivo di Ryanair su Torino. La compagnia conferma i due aerei basati sullo scalo piemontese e porta a 35 il numero totale delle rotte che verranno effettuato nel corso dell’estate.

Saliranno così a 310 i voli settimanali che verranno effettuati dalla compagnia, grazie anche all’incremento delle frequenze su due due voli già esistenti. “L’investimento fatto da Ryanair sul nostro scalo ha portato all’aumento dell’offerta anche per la prossima estate, grazie all’aggiunta di prodotti che proseguiranno dalla stagione invernale, come Stoccolma e Vilnius – ha commentato l’amministratore delegato di Torino Airport Andrea Andorno -, e che hanno aperto nuovi mercati sinora non serviti quali la Svezia e la Lituania; a queste si aggiungono le novità di Porto, in Portogallo, ed Alicante, in Spagna, due destinazioni completamente inedite per il nostro network”.