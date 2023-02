di Lino Vuotto

14:43

“Ancora una volta la nostra forza si conferma il trade. Quest’anno stiamo ottenendo risultati eccellenti e sono il frutto del lavoro svolto con agenzie e tour operator, da dove arriva la stragrande maggioranza delle nostre vendite”. Si prospetta un 2023 altamente positivo nelle parole del country manager Italia di Air Europa Renato Scaffidi.

Un trend che deriva dal trade, come avviene anche in Spagna dove la compagnia ha appena rinnovato gli accordi con agenzie, network e tour operator. Quest’anno il vettore concentrerà le operazioni su Milano e Roma, con la parentesi estiva di Alghero: “Stiamo registrando tassi di riempimento veramente elevati – prosegue il manager – e il nostro punto di forza è una domanda che per l’80 per cento prosegue per il lungo raggio via Madrid”.



Unico neo, rimarca Scaffidi, i ritardi nella consegna dei nuovi aeromobili: “Abbiamo dovuto rinviare il lancio di una destinazione – conferma – e anche il volo su Venezia lo abbiamo tenuto in stand by per lo stesso motivo”.