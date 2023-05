Volotea, raffica di voli: i nuovi collegamenti da Olbia, Venezia, Catania e Palermo

12:41

Stanno partendo in questi giorni da Olbia, Venezia, Catania e Palermo i nuovi collegamenti di Volotea. Il vettore da Olbia collega nove nuove destinazioni, con voli alla volta di Tolosa, Marsiglia, Nizza, Parigi Orly, Barcellona, Bilbao, Madrid, Valencia e Firenze, classificandosi così al primo posto al Costa Smeralda per numero di destinazioni collegate: l’offerta complessiva è di 28 tratte, 14 in Italia e 14 all’estero, con circa 1,1 milioni di posti in vendita.

Dieci nuove rotte da Olbia

“Con l’inaugurazione della tratta Olbia-Lille attivata solo un mese fa e le novità che annunciamo oggi salgono a 10 le nuove rotte lanciate da Volotea al Costa Smeralda. Questo ci rende particolarmente orgogliosi e consolida ulteriormente il nostro legame con il territorio - ha dichiarato Valeria Rebasti (nella foto), International Market Director di Volotea -. Per la prossima estate, quindi, l’offerta Volotea è ancora più ampia e varia”.



Gli operativi

Il volo per Tolosa è operativo ogni lunedì e venerdì, quello per Marsiglia inizierà invece domani e sarà effettuato ogni martedì e venerdì. Da Nizza Volotea volerà dal 28 maggio ogni mercoledì e domenica, mentre per Parigi Orly il collegamento sarà effettuato da domani ogni lunedì e venerdì. Più frequenze per il volo su Barcellona, che inizierà domani e sarà operato quattro volte la settimana nei periodi di maggiore richiesta. Bilbao, Madrid e Valencia saranno invece collegate due volte la settimana e Firenze cinque volte nei periodi di traffico più intenso.



Nuovi voli su Venezia, Catania e Palermo

Ma le novità del vettore non finiscono qui. Da oggi, infatti, si parte da Venezia anche per Oviedo due volte la settimana, ogni lunedì e giovedì, mentre Nantes è la nuova destinazione operata da Catania a partire da domani ogni lunedì e venerdì. Novità anche per Palermo, da cui Volotea decollerà anche alla volta di Tolosa da domani e di Santorini a partire dal 1° giugno due volte la settimana, il lunedì e il giovedì. Con queste nuove rotte l’offerta Volotea dal Falcone Borsellino prevede 18 destinazioni, 7 in Italia e 11 internazionali.