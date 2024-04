United Airlines: danno da 200 milioni per lo stop del B737 Max

Solo nel primo trimeste, United Airlines ha registrato 200 milioni di danni in seguito allo stop dei Boeing 737 Max.

United è infatti stata costretta a mettere a terra gli aerei del modello in questione per sicurezza dopo l’apertura di un portellone in volo su un B737 Max di Alaska Airlines.

Come riporta travelmole.com, questo ha inciso sui conti del trimestre, impedendo di arrivare all’utile. La perdita di 164 milioni di dollari nella prima metà dell’anno, tuttavia, è stata inferiore a quanto previsto in un primo momento dagli analisti.