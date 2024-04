Boeing, a marzo dimezzata la produzione di aerei

Una cifra che da sola basta a testimoniare il periodo di grande difficoltà che Boeing sta attraversando. Lo scorso marzo il colosso aeronautico statunitense ha consegnato solo 29 aerei rispetto ai 64 dello stesso mese del 2023. Questo nonostante l’American Aviation Authority (Faa) avesse imposto alla casa costruttrice un limite massimo di 38 consegne di aerei per costringerla a migliorare le procedure di controllo. Boeing, però, non è nemmeno riuscita a raggiungere quel limite perché la sua situazione, come scrive Preferente, appare più complicata di quanto sembri dopo il famigerato incidente del 5 gennaio sul 737-Max 9 di Alaska Airlines.

Se nei primi tre mesi del 2023 Boeing aveva consegnato 130 velivoli, ora ne ha consegnati solo 83, di cui solo 66 sono Max, il modello più venduto. Brian West, direttore finanziario della Boeing, uno dei pochi a non essersi dimesso durante la recente crisi, ha spiegato che la decisione di limitare la produzione è stata presa dall’azienda e durerà finché non si sarà sicuri di aver effettuato tutti i controlli di qualità. Da parte sua, Airbus ha consegnato 142 aerei in questi tre mesi, il 12% in più rispetto allo scorso anno.