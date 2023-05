Torino Airport, attivo da oggi il volo per Parigi Orly di Volotea

19:30

È operativo da oggi il Torino-Parigi Orly di Volotea. La low cost collega ora le due città con 2 frequenze a settimana, il lunedì e il venerdì.

Salgono così a 7 le destinazioni (6 in Italia e 1 all’estero) raggiungibili dallo scalo piemontese con la compagnia, per un totale di oltre 1.470 voli e circa 250.000 posti in vendita.



“Siamo davvero contenti di attivare il collegamento Torino-Parigi Orly - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea (nella foto) -. La rotta creerà un filo invisibile tra Torino e Parigi, che saranno quindi più unite grazie ai due voli settimanali garantiti da Volotea. Ci auguriamo che la rotta per la Francia possa incrementare ulteriormente i flussi turistici da e per Torino, sostenendo il tessuto economico locale grazie all’indotto generato”.



“Il nostro scalo dispone ora di una più ampia offerta di collegamenti verso la Francia, con una vasta scelta per i passeggeri in termini di orari - ha aggiunto Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Siamo molto felici che Volotea abbia deciso di avviare questa rotta dal nostro scalo, operata in esclusiva: grazie agli orari e alle frequenze operate di venerdì sera e lunedì mattina, questo nuovo collegamento si presenta ideale per uno short break culturale, ma anche interessante per un target di viaggiatori d’affari”.