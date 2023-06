Il Frecciarossa anche in Germania, la sfida di Trenitalia

11:21

Dopo Francia e Spagna, l’obiettivo di Trenitalia è portare il suo prodotto di punta, il Frecciarossa, anche in Germania. Lo ha assicurato l’amministratore delegato Luigi Corradi in occasione della presentazione alla stazione Termini di Roma delle novità dell’orario estivo.

“Il sogno di tutta Trenitalia è andare con il nostro treno rosso in Germania. Stiamo parlando con Deutsche Bahn per avere un treno in collaborazione con loro che da Roma o da Milano ci porti a Monaco e un domani a Berlino”. L'obiettivo a lungo termine, ha quindi proseguito Corradi, è "creare una metropolitana d’Europa, che unisca realmente tutte le capitali”.



Per ora, però, la soddisfazione si concentra sullo sbarco in Spagna realizzato alla fine dello scorso anno con iryo. “Stiamo collegando le città più importanti come Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia ed esportando il Made in Italy con il servizio del nostro Frecciarossa. In pochissimi mesi abbiamo avuto un successo veramente importante”.



Risultati oltre le attese anche in Francia: “Siamo partiti con tanti dubbi chiedendoci se i francesi avrebbero preso il nostro treno, mentre oggi - ha evidenziato Corradi - abbiamo dei riempimenti pazzeschi sempre superiori all’80% sulla Milano-Parigi”.