Moby Fantasy, il traghetto del futuro debutta sulla Livorno-Olbia

di Alberto Caspani

09:46

La Balena Azzurra rivoluziona i trasporti via mare. Con l’entrata in servizio di Moby Fantasy, il traghetto più grande del mondo secondo i principali parametri di valutazione (3mila passeggeri, 3.800 metri lineari di garage con 3 portelloni a poppa per l’accesso simultaneo a tutti i livelli, 441 cabine di cui 18 suites), l’ammiraglia della famiglia Onorato potrà incrementare contemporaneamente la quantità di passeggeri e merci sulla rotta Livorno-Olbia, favorendo un allungamento della stagione turistica grazie a due corse giornaliere anche in inverno.

“Questo modello innovativo è stato concepito da mio padre Vincenzo nel 2018 - ha dichiarato Achille Onorato, amministratore delegato del gruppo Moby - per poi essere perfezionato dallo studio danese Osk Ship Tech e grazie a un assemblaggio in tempi record nei cantieri cinesi di Guangzhou. Introduciamo nel settore il concetto di mega-ship, riducendo il numero di navi cargo in virtù di una maggiore capacità di carico, ma offrendo anche servizi di qualità crocieristica”.



Inaugurata dalla madrina e campionessa olimpionica Sofia Goggia, con una serata di gala a Olbia alla quale hanno preso parte le massime autorità marittime introdotte dalla showgirl sarda Giorgia Palmas, Moby Fantasy è in grado di abbattere le emissioni di CO2 del 40% rispetto alle attuali unità in servizio.