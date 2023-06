Il piano Wizz su Linate:

di Francesco Zucco

08:35

Linate piace alle low cost. Il tesoretto di slot che l'accoppiata Lufthansa-Ita dovrà lasciare per ottenere il via libera all'acquisizione sta già attirando l'attenzione del settore, con due pretendenti in pista: da un lato easyjet e dall'altra Wizz Air. Ma mentre la prima per il momento non ha ancora scoperto le sue carte, la low cost ungherese ha già dichiarato senza mezzi termini quali sono i suoi obiettivi.

Robert Carey, presidente di Wizz Air, ha affermato infatti a corriere.it che l'intenzione del vettore è di portarsi a casa 25-30 slot, con l'obiettivo di posizionare 10 aerei sul Forlanini. Una mossa che, promette il presidente, consentirà al city airport milanese di ridurre le tariffe medie del 50%.



La trattativa avrebbe già preso il via, dal momento che Carey avrebbe già avuto incontri con il Ministero dei Trasporti, con quello del Turismo e anche con l'Enac.



Il nodo dei diritti aeroportuali

La questione degli slot in eccesso del resto è uno dei temi caldi per quanto riguarda l'ok di Bruxelles all'accordo Ita-Lufthansa (prima per il 41% delle quote del vettore italiano e poi per il 100%).



Lo stesso ministro dell'Economia Giancarlo Giorgietti ha ammesso che il via libera dell'Ue è una strada tutt'altro che semplice.



Su Linate, Wizz Air è già la terza compagnia per posti offerti, con il 3,8% dell'offerta sullo scalo. Al secondo posto c'è l'altra pretendente, easyJet, con il 6,7% mentre la classifica è dominata in maniera incontrastata da Ita, che detiene ben il 61,7% dell'offerta sul Forlanini.



Secondo quanto dichiarato da Carey, unendosi a Lufthansa la percentuale salirebbe al 65-67%, ovvero di fatto due terzi. Bisogna vedere ora come vorrà procedere Bruxelles che, come afferma sempre il presidente della low cost, normalmente non vede di buon occhio le percentuali oltre il 50%. Però è anche vero che in questo caso sarebbe già uno dei due soggetti a detenere ben più di metà dell'offerta, dunque in realtà l'operazione non cambierebbe di molto gli equilibri. Ma Lufthansa potrebbe essere costretta a cedere tutti i suoi slot su Linate.



Per quanto riguarda i piani di Wizz Air sul Forlanini, i 30 slot sarebbero utilizzati per introdurre nuove rotte internazionali. Lo sguardo va alla Spagna ma anche alla Germania, al Regno Unito, alla Francia e all'Est Europa.