11:30

Cresce la rete di partnership d’interlinea e accordi di codeshare di Emirates, che allo stato attuale collabora con vettori mediorientali, europei e nordamericani, ma anche asiatici, australiani e africani. Oggi la compagnia conta 29 partner in codeshare, 117 d’interlinea e 11 partner ferroviari intermodali e, grazie a questo network, in una settimana media oltre 50mila viaggiatori raggiungono la loro destinazione con voli operati dai partner del vettore.

Una precisa strategia

"Abbiamo una lunga storia di partnership che hanno rimodellato il modo in cui le persone viaggiano in tutto il mondo - commenta Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates -. Come diretto riflesso del nostro impegno, queste collaborazioni forniscono ai nostri clienti maggiore flessibilità e fiducia nella pianificazione dei loro itinerari di viaggio, sfruttando la forza delle reti delle rotte complementari dei nostri partner. Hanno inoltre contribuito a migliorare la connettività di Dubai con il mondo, fornendo collegamenti diretti e indiretti con oltre 800 città, generando più turismo verso il nostro hub e incrementando le opportunità commerciali e di business. Le partnership - aggiunge - hanno anche sostenuto il turismo in entrata in oltre 100 Paesi”.



Gli ultimi accordi

Lo scorso anno Emirates ha firmato accordi di codeshare e partnership d’interlinea con 11 compagnie aeree, fra cui Ita Airways, United Airlines e Air Canada e ha inoltre recentemente annunciato un accordo di interlinea con Kenya Airways. “I codeshare e le partnership d’interlinea - conclude Kazim - saranno una componente essenziale del nostro successo futuro e una parte fondamentale della nostra strategia commerciale”.



Nella sola Europa i viaggiatori possono connettersi con i cinque partner di codeshare di Emirates e con i suoi 35 partner d’interlinea per raggiungere più di 313 città in tutto il continente, con i vantaggi di un biglietto unico senza interruzioni, del trasferimento dei bagagli, oltre ai plus per i frequent flyer, l’accesso alle lounge e altri servizi.