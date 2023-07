10:39

Spunta l’ipotesi di ottobre per il via libera della Commissione europea all’ingresso del Gruppo Lufthansa nel capitale di Ita Airways con il 41 per cento delle quote. Attualmente il Governo italiano è in una fase di confronto con Bruxelles insieme al Gruppo tedesco per mettere a punto quella che sarà poi la notifica ufficiale da inviare all’Antitrust Ue.

Secondo quanto riportato da Corriere.it, le indicazioni che arrivano da Bruxelles sono che il dossier dovrebbe superare l’esame già in quella che è definita la fase 1, ovvero quella che richiede 25 giorni al massimo per la risposta.



Non mancano però le incognite, in particolare quelle legate alle pressioni che potrebbero arrivare dai competitor e in particolare da Francia e Olanda.