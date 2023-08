La Compagnie spinge sull'advance booking per i voli invernali

15:55

La Compagnie incentiva l’advance booking lanciando da oggi sul mercato italiano ‘Le Vacanze Must Go On’, un’iniziativa valida per i biglietti acquistati dal 21 al 31 agosto su date selezionate, per voli andata e ritorno da Milano Malpensa a New York Newark da effettuarsi tra ottobre 2023 e marzo 2024.

Lanciata nel luglio 2014, La Compagnie è una compagnia aerea Smart Business Class al 100% che opera voli transatlantici di linea regolari tra New York e Milano Malpensa, oltre a quelli per Parigi (aeroporto di Parigi Orly) e ai servizi stagionali verso Nizza.



L’A321neo del vettore è dotato di cabine configurate con soli 76 posti - tutti business class - offrendo uno spazio più ampio e la possibilità di dormire a bordo, grazie ai sedili reclinabili in letti perfettamente orizzontali. Il servizio offre poi accesso alla lounge aeroportuale, fast track, imbarco di due bagagli da stiva da 32kg ciascuno, connessione wi-fi gratuita ed illimitata a bordo e un menu gourmet.