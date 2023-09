Lufthansa punta sulla blockchain: un programma fedeltà Nft su Polygon

17:29

Lufthansa sbarca nel mondo degli Nft, basando il proprio loyalty program su questo tipo di tecnologia. Grazie al sistema di blockchain di Polygon Network, i passeggeri del vettore tedesco avranno modo di trasformare i loro voli in Non-fungible token e ricevere così una serie di premi come, per esempio, voucher per le business lounge o miglia da spendere altrimenti.

Per rendere tutto questo operativo, Lufthansa lancia l'app Uptrip sviluppata all'interno del proprio Innovation Hub e abbinata al programma frequent flyer Miles & More il cui funzionamento è proprio centrato su Polygon.



Come funziona

Come riporta it.cointelegraph.com, la procedura è molto semplice. I passeggeri devono scansionare le proprie carte d'imbarco usando l'app e scambiarle con delle carte collezionabili Nft. Completata la collezione, via alla scelta del proprio reward.



Secondo il responsabile dello sviluppo dei programmi presso Miles & More, Christopher Siegloch, grande è l'attenzione dei consumatori per Uptrip tanto che si contano già oltre 20mila iscrizioni e 200mila carte collezionabili Nft coniate.



Gaia Guarino