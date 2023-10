Ryanair: otto rotte da Genova nella programmazione invernale

17:30

Saranno 8 le rotte che verranno operate durante l’orario invernale su Genova da Ryanair. Un netto incremento rispetto allo scorso anno e un’opzione che prevede sei tratte nazionali e due internazionali, per un totale di 34 voli alla settimana.

“Siamo soddisfatti dei risultati della cooperazione con Ryanair che ha sempre dimostrato di riuscire a sviluppare traffico laddove le condizioni di mercato fossero favorevoli, adattando e consolidando l’operativo in modo da rispondere al meglio alle aspettative della domanda”, ha sottolineato il direttore generale del Colombo Piero Righi.



Per quanto riguarda l’operativo, le rotte interne saranno in direzione di Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo e Lamezia Terme, mentre i voli oltreconfine saranno in direzione di Londra Stansted e Bruxelles.