JetBlue cresce sull’Europa: voli su Dublino, Edimburgo e raddoppio su Parigi

09:21

Saranno Dublino ed Edimburgo le due novità transatlantiche di JetBlue per il prossimo anno da New York, mentre sulla città irlandese ci sarà anche un collegamento da Boston. Si tratterà di voli stagionali che debutteranno a partire dal mese di marzo e che avranno tutti una frequenza giornaliera.

Ma la crescita europea che vettore Usa non si fermerà qui: a partire da aprile JetBlue inserirà in programmazione anche il Boston-Parigi e sul Charles de Gaulle, da giugno, passerà a due voli giornalieri.



"Il successo del nostro servizio transatlantico dimostra che i clienti non devono scegliere tra un ottimo servizio e tariffe basse e possono averli entrambi con i nostri pluripremiati prodotti Mint e core – evidenzia il ceo Robin Hayes -. Il nostro servizio stagionale estivo per Dublino ed Edimburgo porterà un nuovo livello di servizio e tariffe convenienti in questi mercati che sono stati dominati da vettori tradizionali ad alta tariffa per decenni”.