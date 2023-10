Ita Airways: decollato il primo volo su Rio De Janeiro

09:22

Si è tenuto ieri il volo inaugurale della nuova destinazione lungo raggio di Ita Airways, Rio De Janeiro, che ha aggiunto un altro tassello nel piano di espansione internazionale della compagnia aerea nazionale. Si tratta di un collegamento giornaliero operato da Roma Fiumicino con un A330neo.

“Oggi con Rio De Janeiro abbiamo fatto un altro passo in avanti verso il nostro obiettivo ha commentato durtante la cerimonia il cco Emiliana Limosani -; la destinazione, oltre a ricoprire un ruolo strategico per il traffico business e cargo, rafforzerà ulteriormente la nostra espansione in Sud America, meta privilegiata per le vacanze degli italiani e casa di milioni di persone di origine italiana. Con una media di 19 voli settimanali di andata e ritorno tra il Brasile e l'Italia saranno quindi garantite connessioni per tutti coloro che vorranno spostarsi tra i due Paesi”.



Nella stagione winter 2023/2024 Ita Airways opererà 52 destinazioni, di cui 17 nazionali, 23 internazionali e 12 intercontinentali.