di Amina D'Addario

08:07

Nel trasporto aereo si contano sulle dita di una mano le realtà con una storia centenaria. Una di queste è Finnair, compagnia da 12 milioni di passeggeri l’anno in un Paese, la Finlandia, di appena 5,5 milioni di abitanti.



“Il primo volo, nel 1923, è stato un postale tra Helsinki a Tallinn, l’anno successivo siamo invece riusciti a trasportare 300 passeggeri e oggi ne facciamo viaggiare 1 milione al mese” ha ricordato Javier Roig (nella foto), market director Europe di Finnair in occasione di un evento a Roma per i 100 anni del vettore.



“Finnair è stata la prima compagnia europea a inaugurare nel 1983 un diretto su Tokyo e cinque anni più tardi la prima in Europa a volare su Pechino. Le operazioni sull’Italia sono invece cominciate nel 1963 con Milano, nel 1977 si è aggiunta Roma e più tardi siamo arrivati anche a Venezia”.



Oggi la compagnia è tornata a garantire l’80% della capacità pre-Covid, ma la guerra un Ucraina ha portato a rivedere la mappa dei cieli, prima maggiormente focalizzata sull'Asia: “Per arrivare dove siamo oggi abbiamo dovuto diversificare le mete: siamo arrivati per la prima volta a Dallas e a Seattle e per la prima volta a Doha”.