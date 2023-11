Iberia Express: oltre 500mila posti per l’inverno a Gran Canaria

12:55

Iberia Express punta sulla stagione invernale a Gran Canaria.

Da novembre a marzo, come riporta Hosteltur, da Madrid sono previsti fino a otto voli giornalieri, pari a oltre 500mila posti, il 18% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

"Ci stiamo impegnando molto per la connettività dell'isola e dell'intero arcipelago in generale, sviluppando una capacità record e offrendo un prodotto di qualità ai nostri clienti" ha affermato Isabel Rodríguez, direttrice commerciale di Iberia Express.



Per la compagnia, le Canarie costituiscono il mercato più importante quest'inverno in termini di capacità.



In questo contesto, “manteniamo una stretta collaborazione con Gran Canaria Tourism per promuovere la destinazione”, ha aggiunto il direttore commerciale.



Una strategia che comprende diverse opzioni per contribuire a rendere visibili le attrazioni turistiche dell'isola, come gli eventi legati alla gastronomia.



Carlos Álamo, ministro del Turismo di Gran Canaria, ha aggiunto: "ogni giorno arrivano sempre più clienti desiderosi di scoprire la nostra cucina e di cercare un prodotto di qualità".