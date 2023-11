Royal Air Maroc, nel 2024 più voli verso il #dreamafrica

14:45

Volare in Marocco per aprirsi a una nuova immagine dell’Africa. L’ultima campagna promozionale di Royal Air Maroc, basata sugli hashtag #dreamafrica e #meetmorocco, invita a scoprire il Continente Nero come terra di opportunità economiche, sociali e creative.

“La visione globale del nostro Regno - osserva Hamid Addou, presidente della compagnia aerea - intende oggi promuovere la cooperazione Sud-Sud, contribuendo allo sviluppo dell’intero continente africano”.



Forte di 39 voli settimanali fra Marocco e Italia (secondo mercato europeo per importanza), Ram aumenterà l’offerta sul Belpaese nel 2024 puntando sia sui quattro principali scali nazionali (Marrakech, Agadir, Tangeri e Fez), sia sull’Africa subsahariana (Dakar, Lagos, Accra, Abidjan e Bamako), oltre a garantire collegamenti su Stati Uniti e Canada attraverso l’hub di Casablanca.



Grazie ad accordi di code-share con Ita Airways, gli aeroporti marocchini potranno essere inoltre raggiunti da Brindisi, Bari, Catania, Genova, Napoli, così come da Palermo, Lamezia Terme, Trieste, Firenze e Verona. A.C.