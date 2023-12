Ita Airways, dal 15 dicembre disponibili i ticket scontati per la Sicilia

15:55

Saranno disponibili a partire dal 15 dicembre i biglietti a tariffa scontata per residenti in Sicilia messi a disposizione da Ita Airways nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Regione Siciliana per contrastare il caro voli nel corso delle festività.

La compagnia sta infatti adeguando i sistemi di vendita, che saranno operativi appunto a partire dalla serata del prossimo 15 dicembre.



L’iniziativa, oltre alle tariffe scontate, prevede per il periodo delle festività natalizie l’introduzione di 26 voli aggiuntivi (14 su Catania e 12 su Palermo), corrispondenti ad un’offerta di circa 3mila 900 posti addizionali, di cui 2mila su Catania e mille900 su Palermo, concentrati sulle giornate dal 21 al 24 dicembre e del 2, 5 e 7 gennaio.