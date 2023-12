Virgin Atlantic aumenta i collegamenti tra Europa e States

13:03

Più voli su New York e Boston per Virgin Altantic. La compagnia, per la prossima estate, ha annunciato un ampliamento dell'offerta per i collegamenti sui due scali a stelle e strisce in partenza da Heathrow.

Come riporta ttgmedia.com, la compagnia aggiungerà il settimo volo dallo scalo londinese al Jfk, mentre il partner Delta inserirà due ulteriori voli, oltre al servizio su Gatwick. L'offerta sulla rotta viene così aumentata dell'11%.



L'incremento delle operazioni ha fatto seguito alla consegna dei nuovi aeromobili per la compagnia.



Con il potenziamento, Virgin segna un record di partenze verso gli Stati Uniti, con una media di 27 voli al giorno verso mete come Atlanta, Los Angeles, Miami, Orlando, San Francisco, Seattle, Tampa e Washington.