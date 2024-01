08:05

Quale sarà l'andamento delle tariffe aeree nel 2024? Stando alle analisi effettuate da Hopper, per i primi mesi dell'anno i prezzi rimarranno sotto i livelli del 2023. La parità dovrebbe poi essere raggiunta in primavera.

Gennaio, secondo quanto dichiarato dall'economista Hayley Berg, sarà il mese più vantaggioso per prenotare un volo, almeno fino all'autunno. Da maggio in poi e in estate, vi sarà un'impennata.

A oggi, infatti, negli Stati Uniti un operativo domestico A/R si aggira su una media di 253 dollari, -6% rispetto a gennaio 2023 e -11% rispetto a dicembre 2023.



Diversa è invece la situazione in Europa dove attualmente le tariffe aeree sono lievitate del 5% rispetto a un anno fa, o in Africa dove l'aumento è del 3%. Opposta è invece la situazione in Australia/Nuova Zelanda, dove acquistare un biglietto aereo costa il 22% in meno rispetto al 2023, o ancora in America centrale (-10%), Sud America (-4%), Caraibi (-3%) e Asia (-2%).



Come riporta travelweekly.com, Hopper prevede che i prezzi dei voli domestici negli Usa si aggireranno su una media di 276 dollari a febbraio (-8% Vs Febbraio 2023) per arrivare a maggio con una tariffa A/R da 302 dollari, ossia un -1% a confronto con maggio 2023. G.G.