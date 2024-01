easyJet sigla la partnership con Musement, i vantaggi per i passeggeri

12:21

Per i clienti easyJet si aprono nuove opportunità di scelta fra centinaia di escursioni e attività in tutta Europa. Il vettore ha infatti siglato una nuova partnership con Musement nell’ambito della quale la piattaforma ha sviluppato una sezione Tours & Activity integrata con il sito web del vettore e che offre ai clienti l’opportunità di prenotare un'ampia varietà di esperienze locali in tutte le destinazioni easyJet sull'app easyJet, dopo la conferma del volo, o tramite il sito dedicato, activity.easyjet.com, in qualsiasi momento.

Basta il QR code

Il nuovo accordo fa seguito a quello firmato da easyJet Holidays con Musement nel 2022: "La nostra collaborazione con easyJet Holidays - fa notare Nishank Gopalkrishnan, direttore commerciale di Musement - è stata eccellente e ora espanderemo questa partnership per supportare l'organizzazione più ampia di easyJet e offrire a tutti i passeggeri del vettore il nostro incredibile portfolio di escursioni, attività e biglietti per attrazioni”.



I biglietti per la maggior parte delle esperienze non sono cartacei, dando ai clienti la possibilità di scansionare un codice QR all'inizio dell'attività o all'ingresso nella venue. Come promemoria verranno inviate al visitatore notifiche push prima dell’evento prenotato.