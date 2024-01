Vueling attiva il riconoscimento facciale nei suoi hub

14:43

Vueling si affida alla tecnologia biometrica per velocizzare le operazioni di imbarco. La compagnia del Gruppo Iag ha attivato il riconoscimento facciale volontario negli aeroporti di Josep Tarradellas Barcellona-El Prat, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Palma di Maiorca, Minorca e Ibiza.

Nelle prossime settimane il servizio verrà incorporato anche negli aeroporti di Tenerife Nord e Gran Canaria.



Primo vettore a offrire in Spagna il sistema di riconoscimento facciale integrato nella propria applicazione, Vueling consentirà ai passeggeri di effettuare l’intero viaggio - dai controlli di sicurezza all’aereo – ‘by face’, ovvero senza bisogno di mostrare documenti o carta d’imbarco. In questo modo la low cost intende velocizzare i controlli e aumentare la sicurezza.



In questa prima fase, i dati biometrici saranno disponibili nei filtri di sicurezza e in una serie di gate d’imbarco selezionati con voli verso destinazioni nazionali e internazionali soggetti a disponibilità.



I clienti Vueling possono registrarsi una sola volta al sistema biometrico. Per i voli successivi sarà necessario attivare il riconoscimento facciale solo dopo aver effettuato il check-in nella sezione ‘Gestisci la tua prenotazione’.