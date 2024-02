FlixBus arriva in India: dal 6 febbraio corse verso 46 destinazioni

11:00

FlixBus sbarca in India. Il servizio di bus a lunga percorrenza del Gruppo Flix debutterà nel Paese giovedì 6 febbraio, avendo come hub Delhi e garantendo collegamenti verso 46 città.

L’arrivo in India è figlio del giro di affari del trasporto su gomma nel Paese. Con una dimensione di mercato stimata di 30 miliardi di euro, il Paese è infatti il secondo mercato mondiale per i viaggi in autobus e le prenotazioni online per i servizi di trasprto su gomma sono in forte aumento.



“L’inaugurazione del servizio FlixBus in India segna il nostro esordio nel secondo mercato mondiale dei viaggi in autobus, nonché l’estensione della nostra rete all’Asia meridionale a soli quattro mesi dal lancio in Cile - spiega André Schwämmlein, co-fondatore e amministratore delegato di Flix -. È un avvenimento decisivo per Flix, che continua a crescere in modo profittevole e raggiunge il traguardo di 43 Paesi collegati con un modello unico e ampiamente rodato, basato sulla collaborazione con gli operatori locali. Con il nostro arrivo, sono certo che il pubblico indiano potrà beneficiare di nuovi standard di viaggio, grazie a un approccio fondato sulla centralità degli aspetti di sicurezza e innovazione e, allo stesso tempo, sull’economicità del servizio. Anche qui, il nostro obiettivo è la leadership di mercato”.



L’offerta di Flix nel Paese servirà 46 destinazioni, tra cui Ayodhya, Lucknow, Dehradun, Manali e Jodhpur, con 59 fermate e oltre 200 collegamenti giornalieri. Successivamente, la società punta a espandere la sua offerta nei pressi di Delhi, inaugurando le prime connessioni nella parte meridionale del Paese.