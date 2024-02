10:12

Cinque punti 'critici' da risolvere per la benedizione dell'Ue all'operazione Ita Airways-Lufthansa. In una lettera inviata alle parti in causa, Bruxelles ha precisato quali sono le questioni da approfondire prima di poter dare il via libera.

Come riporta un articolo de Il Sole 24 Ore di oggi, la prima riguarda la possibilità che l'operazione riduca la concorrenza sui voli tra l'Italia e l'Europa centrale e in particolare per le rotte da Linate per Francoforte e Bruxelles, oltre che per quelle da Roma per Francoforte, Monaco e Zurigo.



Le rotte lungo raggio sono invece analizzate nel secondo punto, con attenzione a quelle tra Italia e Nord America, alla luce anche dei partner della joint venture transatlantica. Sotto osservazione le rotte Roma-New York (sui quali Ita, contando anche United, avrebbe una quota del 54% dei posti disponibili), la Roma-Boston (con una quota ancora maggiore), oltre a due direttrici sui cui avrebbe il monopolio, ovvero la Roma-Washington e la Roma-San Francisco.



Il terzo punto riguarda invece la concorrenza sulle rotte tra Italia e Stati Uniti, Canada, Giappone e India.



Il nodo più difficile

Ma la questione più delicata è la quarta, ovvero la concentrazione su Linate, dove Ita ha il 60% degli slot e Lufthansa il 6%. E l'Ue chiede che una parte sia ceduta alla concorrenza.



Quinto e ultimo punto, gli effetti sulle rotte servite da altre compagnie che fanno affidamento sulla rete nazionale di Ita per le operazioni.



Queste dunque le 5 questioni su cui si dovrà aprire la trattativa tra l'Ue, Ita e Lufthansa. La decisone finale dovrebbe arrivare entro il 6 giugno.