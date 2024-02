British Airways apre un percorso di inserimento per i neo piloti

21:03

British Airways ha aperto il suo programma New qualified pilot pathway, che consentirà ai nuovi piloti di iniziare la loro carriera nella compagnia.

In generale, come riporta Simple Flying, il percorso per diventare pilota di una compagnia aerea ‘tradizionale’ come British Airways comporterebbe l’aver maturato anni di esperienza presso una compagnia aerea più piccola.



Tuttavia, British sta riaprendo il programma Nqpp, che sarà disponibile per i piloti appena qualificati formati con un corso modulare o integrato.