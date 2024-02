Scalo di Heathrow: “È urgente ripristinare un sistema di tax-free shopping”

11:21

L'aeroporto di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito, ha iniziato il 2024 con un'importante crescita del numero dei passeggeri. Gennaio, infatti, ha visto in transito circa 6 milioni di viaggiatori, un dato che si traduce in quasi +10% rispetto al gennaio 2023, mese che aveva chiuso con 5,4 milioni di pax.

Queste cifre raccontano una ripresa leggermente inferiore ai numeri del pre-pandemia, e in attesa del picco di febbraio si ragiona sulla mancanza di un sistema tax-free shopping per i turisti, abolito durante il Covid e che adesso sta colpendo duramente gli affari in Uk. Come si legge su travelmole.com, l'aeroporto ha dato vita a un'alleanza con la British Chambers of Commerce e la Federation of Small Businesses proprio per spingere il reinserimento del tax-free già in primavera.



"Mentre le esportazioni aumentano, la Gran Bretagna ha chiuso la porta alla propria crescita interna, voltando le spalle ai consumatori internazionali", hanno dichiarato esponenti dello scalo inglese. Una situazione che desta preoccupazione anche sul fronte reputazionale del Paese, attualmente percepito come poco competitivo per spendere e concludere affari. G.G.