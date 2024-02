15:00

L’Uzbekistan si configura sempre di più come una delle destinazioni nuove per il 2024. Arriva, infatti, anche dall’Italia, un collegamento per il Paese, in specifico per Samarcanda.

A metterlo in pista è SunExpress, la joint venture fra Lufthansa e Turkish, che lancia a partire dal prossimo 1 giugno voli settimanali da Milano Malpensa per Samarcanda via Izmir. Il collegamento sarà operato da giugno fino al 30 settembre.



L’operativo prevede partenza da Milano il mercoledì alle 14.40 per Izmir, con prosecuzione alle 20.40 per Samarcanda. Il ritorno dalla città dell’Uzbekistan è fissato il giovedì e il lunedì con partenza alle 4 e stopover a Izmir. La partenza per Malpensa dallo scalo turco è fissata per le 11.45 con arrivo a Milano alle 13.50.