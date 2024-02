09:55

Possibili disagi domani, 20 febbraio, per chi dovrà volare con Lufthansa. Il sindacato tedesco Ver.di ha indetto una nuova giornata di sciopero del personale di terra della compagnia - dalle 4 del mattino fino alle 7.10 di mercoledì 21 febbraio -, che interesserà sette aeroporti tedeschi: oltre agli hub Lh di Francoforte e Monaco, anche Amburgo, Berlino, Dusseldorf, Colonia-Bonn e Stoccarda.

Le agitazioni potranno avere ripercussioni nei Paesi serviti dal vettore, inclusa l’Italia.



In una nota pubblicata sul sito, il vettore ha annunciato che a causa delle manifestazioni “solo il 10-20% circa del programma di voli della Lufthansa Airline potrà essere operato”. I passeggeri interessati dalle cancellazioni verranno informati tramite e-mail o tramite l’app Lufthansa e potranno riprenotare o modificare gratuitamente il proprio volo tramite il sito, l’app o i centri di assistenza del vettore.



Lh consiglia comunque ai passeggeri di recarsi in aeroporto solo nel caso in cui il proprio volo sia confermato.