Il C919 esce dai confini cinesi e cerca acquirenti all'estero

Non sarà un aereo solo per la clientela del Dragone. Il Comac 919, l'aeromobile con cui la casa costruttrice vuole competere con Airbus e Boeing, dopo aver volato nei cieli cinesi ora parte alla conquista dei mercati esteri.

Attualmente, come spiega preferente.com sono 6 i C919 già operativi. Ma ora un esemplare è volato al Singapore Airshow per cercare di conquistare il primo cliente estero.



Prima ancora che agli introiti degli eventuali ordini, in realtà Comac guarderebbe proprio a 'rompere il muro' e vendere almeno un aeromobile in un Paese che non sia la Cina.



Il C919 sarà presentato tra martedì e venerdì.