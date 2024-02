Klm, più capacità in vista dell’estate; posti volo a +7%

11:50

Klm ha presentato l’orario estivo 2024, che comprende un totale di 155 mete, di cui 92 in Europa e 63 intercontinentali.

Rispetto alla scorsa estate, la compagnia aumenta la capacità globale del 7% circa, avvicinandosi ai livelli pre-Covid. L'orario estivo entrerà in vigore il 31 marzo 2024 e terminerà il 26 ottobre 2024.



Sul versante dei collegamenti intercontinentali, verranno operati più servizi per Giakarta in combinazione con Kuala Lumpur e per Denpasar in combinazione con Singapore.

Klm, che ha già ripreso i voli diretti per Osaka, riprenderà il servizio giornaliero per Tokyo Narita. La frequenza dei voli verrà aumentata anche verso Taipei, Hong Kong, Montreal, Toronto e Los Angeles. Da segnalare che a oggi la capacità verso le destinazioni del Nord America è superiore ai livelli del 2019.

Dal 1 aprile verrà inoltre ripristinato il collegamento giornaliero per Tel Aviv. Questo servizio sarà operato con scalo a Larnaca fino al 19 maggio.



Venendo al medio raggio, in Europa Klm aumenterà la frequenza dei voli verso varie destinazioni. In Scandinavia, opererà un servizio giornaliero per Billund e Stavanger. In Gran Bretagna la frequenza dei voli sarà aumentata verso Edimburgo, Newcastle, Glasgow e Southampton.



Come già avvenuto quest'inverno, lm continuerà a servire Marsiglia in estate e opererà un servizio giornaliero per Nizza. In Polonia, la frequenza sarà aumentata a Cracovia, Danzica e Wroclaw. Più voli anche per Praga.



Infine, in Italia Klm aumenterà la frequenza o la capacità su diverse città come ad esempio Bologna, Firenze, Genova, dove verrà introdotto un secondo volo giornaliero.