Gente di parola, che pare sempre più indipendente. Air Dolomiti fa parte della grande famiglia Lufthansa, ma si sta ritagliando un ruolo sempre più importante a livello internazionale. Questo mentre ieri pomeriggio dalla sede centrale del vettore (Verona) è giunta la notizia che il piano di espansione annunciato qualche mese proseguirà secondo i tempi previsti.

Entro novembre ’24 la linea aerea potrà infatti contare su 25 aeromobili sempre della famiglia Embraer, per quello che a Verona definiscono “uno sviluppo costante, programmato e calibrato”.

Questo aumento del parco macchine aprirà le porte a nuove assunzioni (oggi sono 1.000 dipendenti tra personale di terra e di volo) per le operazioni in volo, per gli uffici della sede di Verona e per le basi di Venezia e Firenze.



Il progetto di profilo internazionale di Air Dolomiti andrà avanti anche sul lato del network, come confermato ieri con “lo sviluppo qualitativo della compagnia che, pur mantenendo il proprio ruolo di vettore feeder del traffico italiano sugli hub tedeschi di Monaco di Baviera e Francoforte, negli ultimi anni ha ricevuto fiducia dal Gruppo Lufthansa anche su diverse tratte europee”.



Commentando l’incremento del parco flotta Embraer il ceo della società Steffen Harbarth ha detto: “Abbiamo chiuso il 2023 registrando 3 milioni di passeggeri: un record assoluto per la nostra compagnia. La mission è crescere e posizionarci in modo sicuro sul mercato senza dimenticare i nostri valori, ma cogliendo al contempo tutte le innovazioni che la crescita presenta”. Possibili a questo punto aperture di nuovi collegamenti, con un’attenzione particolare anche ad alcuni scali del Sud Italia.