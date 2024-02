Vueling ripristina il volo Milano Linate-Barcellona El Prat

09:25

Vueling ripristina il collegamento Milano Linate - Barcellona El Prat. Una rotta strategica per la compagnia, che va ad ampliare il network di voli internazionali che collegano l’Italia al resto d’Europa.

La rotta Milano Linate – Barcellona El Prat, che era stata operativa fino al 2021, offrirà la possibilità di raggiungere la città catalana con due voli settimanali operativi il sabato e la domenica.

Inoltre, quest’estate Vueling rafforzerà l’offerta di voli su Barcellona in partenza da Milano Malpensa, proponendo fino a sei voli giornalieri; con un totale di fino a 37 voli settimanali da Milano a Barcellona, Vueling rafforza la sua leadership sulla rotta Italia-Barcellona e consolida il suo secondo posto sul corridoio Italia-Spagna.



L’Italia è per Vueling un mercato chiave, come dimostra la presenza di due basi, a Roma Fiumicino e Firenze, tra le 16 in Europa. Vueling arriverà ad operare in 14 aeroporti italiani per la stagione estiva: Roma Fiumicino, Firenze, Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari e Olbia.

Le vendite dei voli Linate - Barcellona già attive per i voli in partenza dal 31 marzo.