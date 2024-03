Le mire delle low cost sullo scalo di Salerno: in arrivo easyJet e Ryanair

09:19

Il nuovo aeroporto Salerno Costa d’Amalfi si prepara ad aprire i battenti il 1 luglio. Costato oltre mezzo miliardo di euro tra fondi pubblici e privati dall’inizio dei lavori nel 2020, ha ottenuto il via libera ufficiale dell’Enav per le procedure di decollo e atterraggio.

Sullo scalo campano gestito da Gesac, dopo Volotea arriva anche easyJet che, come riporta MF-Milano Finanza, avvierà le operazioni l 11 luglio con cinque nuove rotte (Milano Malpensa, Berlino, Basilea, Ginevra e Londra Gatwick) per 11 voli settimanali. E nel network potrebbe entrare anche Ryanair.



Le trattative con Gesac sarebbero in fase avanzata e ben presto potrebbero aprirsi nuove rotte da e per l'aeroporto salernitano che punta ad avere, nel giro di tre anni, oltre tre milioni di viaggiatori. Ryanair non ha mai nascosto il suo interesse a operare sull’aeroporto di Salerno in aggiunta a quello di Capodichino e da Gesac confermano che ci sarebbe un “dialogo in corso non solo con la compagnia irlandese, ma anche con altre importanti compagnie aeree”, tra cui forse anche Wizz Air.