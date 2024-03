Emirates stringe accordi con destinazioni e operatori

15:27

Un filotto di nuovi accordi, sia con altri vettori sia con enti del turismo e operatori, sono quelli che hanno caratterizzato la partecipazione di Emirates a ITB 2024.

Il vettore ha firmato, infatti, protocolli d'intesa con Icelandair e con GO7, specialista in tecnologie di viaggio e biglietteria, che permetteranno di sviluppare una più profonda cooperazione commerciale tra le due compagnie aeree. Entrambi i protocolli d'intesa definiranno il quadro per stabilire potenziali cooperazioni in codeshare tra le reti delle rispettive compagnie aeree, oltre a espandere i programmi intermodali sulla rete di Emirates.



Le destinazioni

Il vettore ha anche sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Ufficio del Turismo dell’Irlanda (nella foto) che mira a incrementare il turismo inbound verso l’isola attraverso la rete globale di oltre 140 destinazioni della compagnia aerea emiratina.



Emirates ha inoltre rafforzato la propria partnership con la Grecia e l’Austria grazie a due memorandum d'intesa firmati rispettivamente con l'Organizzazione nazionale del turismo greco (GNTO) e l'Ufficio nazionale del turismo austriaco (ANTO) al fine di incrementare il turismo verso due importanti destinazioni del network europeo della compagnia aerea.



In Grecia, Emirates si impegna a sostenere l'industria locale dei viaggi e del turismo incrementando il traffico proveniente dai principali mercati inbound, tra cui Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Australia, India e Cina, e attraverso l'esplorazione di attività e campagne di marketing congiunte.



In Austria, la compagnia si impegna a incrementare i visitatori in entrata nel Paese facendo leva sull’attrattiva dei numerosi punti di riferimento e siti turistici e valutando la possibilità di lanciare nuove campagne di marketing con l’obiettivo di incrementare il numero di visitatori dai principali mercati inbound, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, l'Australia, l'India, la Malesia, Hong Kong e il Giappone. Il memorandum d'intesa mira anche a sfruttare l'ampia rete globale di Emirates per raggiungere nuovi clienti ed espandere ulteriormente la conoscenza di questa destinazione.



Le crociere

Al fine di consolidare il ruolo di Dubai come importante hub del turismo marittimo, Emirates ha rafforzato le sue partnership con AIDA Cruises e TUI Cruises per altre due stagioni. La compagnia aerea esplorerà una serie di opportunità con AIDA Cruises per avviare attività congiunte di marketing e pianificare in modo strategico gli orari dei voli da tutta la sua rete. La partnership continuerà a concentrarsi sulla condivisione di dati e informazioni rilevanti per migliorare l'erogazione del servizio.



Attraverso la rinnovata partnership con TUI Cruises, la compagnia si impegna a offrire esperienze di viaggio senza interruzioni, sia in volo che a terra, attraverso le aree di check-in dedicate al terminal crociere. Emirates lavorerà a stretto contatto con TUI Cruises per offrire opzioni di volo dedicate che si allineino strettamente con gli itinerari di crociera, assicurando una transizione fluida dall'aria al mare per i suoi clienti.