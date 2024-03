I piani di sviluppo di Ita Airways a Napoli

di Paola Trotta

12:42

Un’estate di forte spinta sul Sud Italia per Ita Airways che, grazie alle connessioni con l’hub di Roma Fiumicino, permetterà ai viaggiatori dell’area di raggiungere le 26 destinazioni internazionali e le 15 intercontinentali offerte dal vettore, con l’apertura di Chicago, Toronto, Riyad, Accra, Kuwait City, Gedda e Dakar, oltre alle ulteriori 10 destinazioni stagionali, di cui 2 nazionali e 8 internazionali selezionate dalla compagnia tra le mete più gettonate del turismo del Mediterraneo.

Il vettore ha annunciato le sue novità nel corso di Bmt a Napoli, dove si svolge anche la tappa del roadshow della compagnia dedicato alle agenzie.



“Questo evidenzia l'importanza del mercato del Sud Italia per la compagnia ed è l'occasione per incontrare, come in ogni tappa nazionale, i nostri trade partner, canale di distribuzione per noi principale e che rappresenta motivo di attenzione particolare su tutta la strategia commerciale dell'azienda. Opportunità preziose per rafforzare i legami” spiega il vp sales Tommaso Fumelli (nella foto).