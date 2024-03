Sardegna, a Castello Sgr il complesso turistico di Poltu Quatu. Via al rilancio con Marriott

15:25

Per 70 milioni di euro Castello SGR ha concluso l’acquisto del complesso turistico di Poltu Quatu, in Sardegna. Nei piani della società di gestione del risparmio che fa capo al Gruppo Anima c’è il rilancio dell’area immobiliare e la creazione di un lifestyle hotel a 5 stelle gestito in partnership con il gruppo Marriott.

Pubblicità

L’operazione - realizzata tramite il fondo di nuova costituzione Gem - consiste, infatti, nell’acquisizione e nel restyling del complesso che al suo interno ospita un hotel di 139 camere e oltre 100 unità residenziali.



Al termine dell’intervento di riqualificazione, Poltu Quatu presenterà una nuova offerta ricettiva, integrata con la Marina - porto affacciato sull’arcipelago della Maddalena - con oltre 240 unità ricettive. Di queste 150 saranno offerte dal nuovo lifestyle hotel Marriott a marchio W Hotels; la rimanente parte in service apartment. “L’operazione avviene in un contesto di grande attenzione verso la Regione Sardegna da parte dei brand luxury internazionali, testimoniato da numerose recenti acquisizioni alberghiere - commenta Giampiero Schiavo, amministratore delegato di Castello SGR -. Nel segmento hospitality, particolarmente attrattivo nell’attuale congiuntura di mercato, Castello vanta un solido track record con diverse operazioni di tipo value added. Con questa operazione ci affianchiamo in maniera sinergica al riposizionamento di diverse strutture nel segmento super luxury contribuendo a consolidare Arzachena con la Costa Smeralda come destinazione leader nel mondo. Oggi, orgogliosi di far parte del primo gruppo del risparmio gestito indipendente in Italia, vogliamo essere i protagonisti italiani nel settore degli alternativi consolidando la nostra leadership nei segmenti di eccellenza in cui siamo presenti sia nel real estate che nel private debt e guardando con attenzione ai segmenti del mercato alternativo.”



L’acquisizione e i lavori di riqualificazione sono stati finanziati da un pool di banche interamente italiano costituito da Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM.