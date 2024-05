Caravita, Fiavet Er e Marche, a un anno dall’alluvione: “Il turismo ha saputo affrontare le avversità”

“La nostra associazione è nata per sostenere e promuovere il settore turistico, e in questi momenti critici, il nostro impegno diventa ancora più forte. Fiavet Emilia-Romagna e Marche, ancora una volta, dimostra di essere al fianco delle sue agenzie associate”. Così il presidente della territoriale, Massimo Caravita, ricorda i difficili momenti vissuti dal comparto nella Regione durante l’alluvione di un anno fa.

“La resilienza e la determinazione che hanno dimostrato sono straordinarie - prosegue -. Il nostro comparto ha saputo affrontare le avversità con spirito di squadra e un’incrollabile fiducia nel futuro del turismo. Speriamo che eventi così drammatici non si ripetano più, ma se dovesse accadere sappiamo che uniti siamo forti e capaci di superare qualsiasi difficoltà.”

Nella nota, Fiavet Emilia-Romagna e Marche sottolineano anche l’impegno a favore delle agenzie di viaggi colpite dagli eventi del 2023. L’associazione ha infatti attivato una raccolta fondi il cui ricavato è stato erogato direttamente nei conti correnti delle agenzie associate più colpite. Ma non solo: in occasione dell’edizione 2023 di TTG Travel Experience ha lanciato l’iniziativa Fiavet4Romagna, un progetto di rilancio del territorio realizzato da Fiavet Emilia-Romagna e Marche in collaborazione con Apt Servizi e Visit Romagna.

“Anche Fiavet Nazionale - si legge ancora nel comunicato - si è unito a questo sforzo, dimostrando ancora una volta l’importanza dell’unione e della collaborazione, creando una raccolta fondi a favore delle agenzie di viaggio associate colpite maggiormente dall’alluvione”. Questi fondi verranno impiegati per fornire un ristoro diretto alle agenzie associate colpite dall’alluvione.