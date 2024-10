Fiandre, oltre i luoghi comuni

Passeggiando tra aree urbane sapientemente trasformate e spazi traboccanti di storia umana e di natura, la lentezza è un must, perché l’obiettivo non è la quantità ma la qualità di ciò che si può osservare e sperimentare.

Almeno quarantotto ore. Possono anche essere di più, ma è già quanto basta per tornare a casa rigenerati, con la meraviglia negli occhi e nel cuore. Siamo nelle Fiandre, dove Anversa, Bruges e Bruxelles possono rivelare sfaccettature inattese ai viaggiatori in fuga dalle folle.

Le infinite sorprese di Anversa

In alcuni quartieri della nuova Anversa ci sono strade in cui le auto non possono superare in velocità le biciclette. Si vive lentamente, nella bellezza, inclusa quella ipercontemporanea del quartiere di Nieuw Zuid, un tempo zona di canali e bacini di carenaggio ora trasformati in viali, giardini e orti condivisi. Oltre metà dello spazio è lasciato alla vegetazione che nel Palazzo Verde progettato da Stefano Boeri esporta un pizzico di italian touch. Tutto ciò a breve distanza da Het Zuid, quartiere ottocentesco solcato da viali e boulevard punteggiati da palazzi tardo ottocenteschi, e dal KMSKA - il Museo Reale di Belle Arti – estroso mix di sale e gallerie ricche di opere preziosissime e la mostra, imperdibile, che fino a gennaio raccoglie le più grandi tele di James Ensor, scomparso 75 anni fa, padre del Modernismo ed esponente di spicco del simbolismo belga.

Il verde è di casa anche nel Groen Kwartier, area ad alta vocazione ecologica sorta sui resti di un antico polo industriale. La zona è quella di Zurenborg, dove tra fine Ottocento e primo Novecento i migliori architetti si sono cimentati nelle più creative forme di Art Nouveau plasmando gioielli architettonici senza tempo. Negli ultimi anni Anversa ha però anche investito moltissimo nella contemporaneità, e la rivisitazione del vecchio porto di Het Eilandje è forse l’esempio più calzante di questa tensione al futuro, plasticamente testimoniata dall’avveniristica silhouette del MAS - il Museo sull’Acqua -: dieci piani collegati da un percorso a spirale che si dipana tra reperti etnografici, antiche imbarcazioni, mappe navali e oggetti di design, con la terrazza panoramica aperta fino a notte fonda.